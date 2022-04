Papa Francesco: “Rinunciamo ai piani umani, convertiamoci alla pace”

Mondo

Veglia di Pasqua 2022, Papa: gesti di pace in tempo di orrori. FOTO

Francesco non ha presieduto il Rito ma ha parlato durante l’omelia, davanti a circa 5.500 fedeli. È tornato a chiedere la fine della guerra russa in Ucraina. “La paura, il dolore e la morte non avranno l'ultima parola', ha assicurato. Presenti il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov e alcuni parlamentari di Kiev. “Tutti noi preghiamo con voi questa notte”, ha detto il Pontefice pronunciando alcune parole in ucraino

Pace, riconciliazione, speranza. Papa Francesco torna a chiedere la fine della guerra russa in Ucraina. Lo fa durante la Veglia Pasquale nella basilica di San Pietro. “La paura, il dolore e la morte non avranno l'ultima parola", assicura

Il Papa non presiede la veglia ma parla durante l’omelia. Una scelta per non affaticare troppo Francesco che, dopo i doppi riti sia Giovedì sia Venerdì Santo, domenica celebrerà la Messa in piazza San Pietro e pronuncerà la benedizione "Urbi et Orbi". Circa 5.500 i fedeli presenti nella basilica: è la prima celebrazione dentro San Pietro non contingentata dalla pandemia