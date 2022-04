Giappone, pitone di due metri fuggito da un'auto

In Giappone è caccia a un pitone di due metri dopo che il rettile è sfuggito al controllo del proprietario. E’ successo a Kurashiki, una città della prefettura di Okayama, a ovest dell'arcipelago: il pitone è rimasto temporaneamente incustodito all'interno di un'automobile, durante uno spostamento di abitazione e non si è più trovato.

Il rischio di essere morsi

Il proprietario ha avvertito le forze dell'ordine della fuga domenica, dopo aver perso le tracce dell'animale. Come gli altri serpenti di questa specie il pitone non possiede veleno, e questo particolare esemplare avrebbe un temperamento abbastanza docile, raccontano i media locali. In Giappone non è necessario richiedere un permesso per essere proprietario di un pitone.