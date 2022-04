Usa, sparatoria nella notte a Pittsburgh: almeno due morti

Il fatto è avvenuto nel quartiere di East Allegheny, in un'abitazione presa in affitto per una festa alla quale stavano partecipando oltre 200 invitati, alcuni dei quali minorenni. Secondo la polizia, sono stati sparati fino a 50 colpi all'interno della casa e altrettanti all'esterno. Le indagini sono in corso

Almeno due persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lo riporta la Cnn , citando fonti della polizia. Ancora non è chiara la dinamica dell'episodio, ma stando alle prime informazioni non ci sarebbero ancora informazioni su possibili sospetti.

Nella casa in affitto festa con oltre 200 persone

La sparatoria è avvenuta verso le 00:30 nel quartiere di East Allegheny a Pittsburgh, in un'abitazione presa in affitto per una festa alla quale stavano partecipando oltre 200 invitati, alcuni dei quali minorenni, spiega la polizia. Le due vittime, due giovani di sesso maschile, non sono state ancora identificate. Gli undici feriti, tre in condizioni critiche, sono ricoverati negli ospedali della zona. Secondo la polizia, sono stati sparati fino a 50 colpi all'interno della casa e altrettanti all'esterno. Alcune persone sono rimaste ferite dopo essersi lanciate dalla finestra per sfuggire ai proiettili. “Più colpi sono stati sparati a East Allegheny con diverse vittime di arma da fuoco”, ha scritto la polizia di Pittsburgh su Twitter. “Si prega di evitare l'area di Ohio Street da Madison Avenue a Cedar Avenue”, ha messo in guardia i cittadini.