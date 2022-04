Stati Uniti, agente uccide afroamericano in Michigan: proteste

Proteste in Michigan per la morte del 26enne Patrick Loyola, ucciso da un poliziotto durante un controllo, mentre era inginocchiato. L'episodio è avvenuto il 4 aprile, ma la polizia ha diffuso solo ora il video. Nelle immagini si vedono l'agente e la vittima che si stanno scontrando per il taser estratto dal poliziotto e che il giovane tenterebbe di sottrargli.

"Lascialo", si sente urlare il poliziotto. "Lascia il taser", ripete l'agente prima di estrarre la pistola e colpire il giovane alla testa. Il cittadino afroamericano era stato fermato per un controllo stradale.



"Durante lo scontro l'agente ha sparato. Sarà trattato come chiunque altro", ha affermato il capo della polizia Eric Winstrom senza comunicare il nome dell'agente. "Se sarà incriminato riveleremo il nome", ha aggiunto. La diffusione del video è stata preceduta da una manifestazione davanti al commissariato della polizia. Centinaia di persone sono infatti scese in piazza per chiedere giustizia per Loyola cantando 'Black Lives Matter' e 'No justice, no peace'.