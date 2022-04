Guerra Russia-Ucraina, Kiev: "19.500 soldati russi morti"

Questo il numero reso noto dal bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook. Cifre e notizie che però non è possibile verificare in modo indipendente

A quasi due mesi dall’inizio della guerra sono stati diffusi i dati che riguardano le perdite subite dalla Russia. Sarebbero 19.500 i soldati della Russia morti nella guerra in Ucraina dal giorno dell’attacco di Mosca, lo scorso 24 febbraio. A renderlo noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook. Un bollettino però che riporta cifre e notizie che non è possibile verificare in modo indipendente.