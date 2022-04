Israele, Bennett: "Massima allerta contro nuovi attentati”

Israele "resta in massima allerta" per "ogni altro attentato o attacchi imitativi". A dirlo è stato il premier Naftali Bennett dopo l'attentato di ieri sera a Tel Aviv dove sono state uccise due persone e molte altre ferite. Bennett ha anche aggiunto che Israele "vincerà'" e ha poi ringraziato le forze di sicurezza che questa mattina hanno rintracciato e ucciso a Jaffa il palestinese di Jenin responsabile dell'attentato dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte.

Massima allerta contro nuovi attentati

Il ministro della difesa Benny Gantz ha detto che saranno "ampliate le operazioni contro l'ondata terroristica" e che i responsabili degli attentati "pagheranno un pesante prezzo". Intanto i media hanno segnalato a Jenin una marcia in onore dell'autore dell'attacco. In un video diffuso sui social - e ripreso dai media - il padre dell'uomo, parlando con la stampa locale, ha lodato la sua azione chiamando alla "liberazione dagli occupanti della Moschea di Al-Aqsa" a Gerusalemme. Secondo le stesse fonti, il padre del responsabile dell'attacco è un ex graduato dei servizi di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese.