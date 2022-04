Israele, attacco terroristico a Tel Aviv. Media: “Almeno 2 morti”

Ci sarebbero anche quattro feriti. Il portavoce della polizia ha fatto sapere che a compiere il gesto sono stati due terroristi, che hanno attaccato in tre punti differenti nei pressi di via Dizengoff

Un attacco terroristico ha colpito nel cuore di Tel Aviv, in Israele: secondo i media locali due persone sono morte, mentre altre quattro sarebbero rimaste ferite. La polizia ha invitato gli abitanti della città a mettersi al riparo. Si tratta del quarto attacco in poco più di 14 giorni nel Paese, mentre è in corso il Ramadan e ci si prepara alla Pasqua ebraica, Pesach.

Sono stati due i terroristi che hanno compiuto l'attacco in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff a Tel Aviv. Lo ha detto il portavoce della polizia, Eli Levi, aggiungendo che l'evento è ancora in corso e per questo ha invitato la popolazione a mettersi al riparo e a non disturbare le forze di soccorso. La polizia sta ancora setacciando la zona. Il premier Naftali Bennett è in questo momento al ministero della difesa a Tel Aviv e sta seguendo gli sviluppi.

Quarto attacco in due settimane

La scorsa settimana, un palestinese in Cisgiordania aveva aperto il fuoco sulla folla nella città ebraica ultra-ortodossa di Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, uccidendo cinque persone, tra cui due ucraini e un poliziotto arabo israeliano. Pochi giorni prima, due agenti di polizia, tra cui un giovane franco-israeliano, erano stati uccisi ad Hadera in una sparatoria rivendicata dall'Isis. Il 22 marzo, a Beersheva, città nel deserto del Negev meridionale, quattro israeliani hanno perso la vita in un attacco perpetrato da un insegnante condannato nel 2016 a quattro anni di carcere per aver pianificato di recarsi in Siria per combattere per Isis. I movimenti islamisti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica avevano subito elogiato l'attacco.

Dozzine di arresti di persone sospette

Sulla scia di questi attentati, l'esercito israeliano, la polizia e i servizi di sicurezza interna hanno arrestato dozzine di persone sospettate di avere legami con l'Isis in Israele e hanno intensificato le operazioni in Cisgiordania in particolare a Jenin, dove proveniva l'aggressore dell'attacco Bnei Brak. Almeno tre membri della Jihad islamica, il secondo movimento islamistaarmato palestinese dopo Hamas, sono stati uccisi la scorsa settimana durante uno scontro a fuoco in relazione a queste operazioni a Jenin.