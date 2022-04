Usa, sparatoria in centro a Sacramento: almeno 6 vittime

L'episodio è avvenuto nella capitale della California. Le condizioni delle persone coinvolte non sono al momento note. Un video diffuso su Twitter mostra persone che corrono per strada mentre in sottofondo si sentono spari

Nel centro della città

Varie persone sono state dichiarate morte sul posto. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, verso la chiusura dei bar, quando la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell'area tra la 10/ma strada e K street. Le condizioni di tutte le persone coinvolte non sono al momento note. Un video diffuso su Twitter mostra persone che corrono per strada mentre in sottofondo si sentono spari.