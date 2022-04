Guerra in Ucraina, trovato morto il fotoreporter Maks Levin

A riportare la notizia è stato l'Ukrainska Pravda. Maks Levin, fotoreporter ucraino di 40 anni, è stato trovato morto. Scomparso lo scorso 13 marzo dalla prima linea vicino a Kiev, nel distretto di Vyshhorod dove stava riprendendo i combattimenti, aveva lavorato per diverse testate internazionali tra cui Ap e Reuters (GUERRA IN UCRAINA, il liveblog - lo Speciale ).

La scomparsa

approfondimento

Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO

A denunciare la scomparsa dell’uomo era stato, a mezzo Facebook, l’amico Markiyan Lyseyko: “Negli ultimi giorni, abbiamo provato in tutti i modi a contattare Maks Levine. Tuttavia, il tempo passa e il risultato è lo stesso. Non si ha nessuna informazione su Maks dal 13 marzo, vi prego di contattarmi". Secondo Lyseyko, Levin era andato in auto per fotografare i combattimenti. Avrebbe lasciato il suo veicolo vicino al villaggio di Guta Mezh.