Papa Francesco è arrivato a Malta, "ipotesi viaggio a Kiev sul tavolo"

Papa Francesco è arrivato all'aeroporto internazionale di Malta da dove comincerà il suo 36esimo viaggio apostolico. Ad accogliere il Pontefice, il presidente della Repubblica, George William Vella, e sua moglie, il Nunzio apostolico, monsignor Alessandro D'Errico e l'ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Malta presso la Santa Sede Frank Zammit. Due bambini in abito tradizionale hanno offerto al Pontefice dei fiori. "Grazie tante per accompagnarmi in questo viaggio che è breve. Sarà bello” ha detto il pontefice alla partenza, salutando i giornalisti che lo hanno accompagnato sul volo per Malta. Prima di lasciare Casa Santa Marta, Papa Francesco ha incontrato alcune famiglie di rifugiati dall'Ucraina ospitate dalla Comunità di Sant'Egidio, insieme all'Elemosiniere.