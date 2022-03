Svizzera, intera famiglia si getta dal balcone: "Suicidio collettivo"

È accaduto nella città di Montreux, in pieno centro, lo scorso 24 marzo. Morti sul colpo padre, madre e sorella gemella, figlia. Gravemente ferito e in coma l'altro figlio. Durante la pandemia di Covid-19, la famiglia si era isolata dalla società e si era avvicinata a teorie cospirazioniste e complottiste

Si segue la tesi del suicidio collettivo a Montreux, in Svizzera, dopo che 5 persone di una stessa famiglia sono state viste gettarsi nel giro di pochi minuti dal balcone del loro appartamento, in pieno centro, lo scorso 24 marzo. Come riporta Rsi, madre (41 anni), padre (40), la figlia (8) e la sorella gemella della madre sono morti sul colpo. In coma l'altro figlio di 15 anni, ricoverato in condizioni stabili. Sono tutti di nazionalità francese.