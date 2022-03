Mesenzana, 44enne uccide i due figli e poi si toglie la vita

Le vittime di 13 e 7 anni sono state ammazzate in casa, dove l’uomo si è poi suicidato. A quanto emerso, era in fase di separazione dalla moglie, che questa mattina doveva andare a prendere i ragazzi dal padre, da cui avevano passato la notte: è stata la donna a scoprire i cadaveri e dare l'allarme

Un uomo di 44 anni ha ucciso i suoi due figli (una 13enne e un bambino di 7 anni) nella sua abitazione di Mesenzana (in provincia di Varese) e poi si è tolto la vita. Sul posto sono giunti il medico legale, diverse ambulanze del 188, i carabinieri di Luino e Varese e anche il sindaco del paese, Alberto Rossi.

La vicenda

A quanto emerso, era in fase di separazione dalla moglie, che questa mattina doveva andare a riprendere i ragazzi in via Pezza dal padre, da cui avevano passato la notte. È stata infatti la madre a dare l'allarme e scoprire i cadaveri dei suoi due figli nell'appartamento del suo ormai ex marito che, presumibilmente dopo averli uccisi a coltellate, si è tolto la vita.