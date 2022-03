Israele, sparatoria a Bnei Brak: almeno 5 morti

Paura in Israele, dove cinque persone sono morte in una sparatoria in due località della città di Bnei Brak, poco lontano da Tel Aviv. A chiarire il bilancio è stato il direttore del pronto soccorso della zona, aggiungendo che c'è anche un’altra persona in fin di vita. Messaggi di tripudio sono stati pubblicati a Gaza da Hamas e dalla Jihad islamica dopo l’accaduto: "La lotta armata continua, siano benedette le mani degli eroi", ha scritto su twitter un portavoce di Hamas. Mentre dalla Jihad islamica è stato rilevato che l'attacco odierno segue quelli di Beersheva e di Hadera, di questa settimana: "Ciò dimostra che la resistenza è in una nuova fase. È una un'unica campagna che coinvolge tutti i palestinesi: a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e nelle terre del 1948”.