Guerra in Ucraina, Unicef: "Sfollato un bambino su due"

Un bambino ucraino su due è stato costretto ad abbandonare la propria casa dallo scorso 24 febbraio, quando la Russia ha dato il via all'invasione. Lo ha detto alla Cnn il portavoce dell'Unicef James Elder. Dall'inizio della guerra avvenuto un mese fa, "su ogni bambino e bambina del Paese, uno su due ha dovuto abbandonare la propria casa. È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d'uomo, ed è quasi impossibile da affrontare", ha affermato (LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA - UN MESE DI GUERRA).