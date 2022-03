Afghanistan, i talebani richiudono le scuole secondarie femminili

Mondo

Il movimento politico religioso fondamentalista islamico, al potere dal 15 agosto, ha subito rimesso in discussione i diritti, soprattutto quelli delle donne. Nonostante le promesse di una maggiore tolleranza rispetto al passato, sembra che nel Paese si stia andando verso un regime punitivo generalizzato

Continua da parte dei talebani l'instaurazione in Afghanistan di un regime punitivo . La mano pesante della repressione talebana si è fatta sentire con chi protesta e le promesse di non ripetere il passato si stanno scontrando con la realtà delle denunce

I talebani di oggi sembrano aver già lasciato mano libera a varie milizie per una stretta generalizzata. A cominciare dai diritti delle donne, rimessi subito in discussione ad esempio in diversi luoghi di lavoro. L'ultima misura repressiva è il divieto di "voci femminili" nelle radio e televisioni di Kandahar. Lo riporta il sito India Today