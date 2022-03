South Carolina approva la fucilazione come metodo di esecuzione

Pena di morte shock in South Carolina. La fucilazione è diventato ufficilamente uno dei metodi di esecuzione dei detenuti nel braccio della morte. La misura era stata approvata a maggio dell'anno scorso per superare le difficoltà nel reperire il mix di veleni necessario per le iniezioni letali, con molte case farmaceutiche che hanno vietato la loro esportazione negli Usa per motivi umanitari. Fino a oggi i condannati, potendo scegliere tra l'iniezione e la sedia elettrica, avevano optato per la prima, di fatto impedendo la loro esecuzione.