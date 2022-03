Ucraina, la città distrutta dalle bombe: "Volnovakha non esiste più"

Il fronte più caldo della guerra in Ucraina resta il Donbass, dove le milizie filo-russe stringono la morsa su Mariupol. Quest'ultima resta il grande obiettivo di Mosca per garantire ai separatisti uno sbocco sul mare. A nord della città le forze russe hanno già preso Volnovakha che, dopo massicci bombardamenti, “esiste ormai solo sulla cartina, perché in realtà non esiste più, non è rimasto più nemmeno un edificio, come ha spiegato il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE).