Nuova Zelanda, la “patata più grande del mondo” non è una patata

La conferma è arrivata via mail direttamente dal World Guinness. Quello che era stato considerato un tubero da record, in realtà è una zucca. Delusione per i coniugi neozelandesi Craig-Brown, che avevano scoperto l'ortaggio lo scorso novembre

“È la più grande non-patata del mondo”. La conferma è arrivata via mail direttamente dal World Guinness. Quello che era stato considerato un tubero da record, in realtà è una zucca. Dopo decine di test scientifici, dunque, amara notizia per Donna e Colin Craig-Brown, la coppia neozelandese che aveva dissotterrato il singolare “esemplare” nel giardino di una fattoria a Hamilton.

La scoperta da record

approfondimento

Patata da record trovata in Nuova Zelanda: pesa quasi 8 chili

I Craig-Brown avevano trovato Doug, questo il nome dato alla patata, lo scorso novembre. Otto chilogrammi di peso che ne avrebbero fatto il tubero più grande del mondo se il World Guinness non avesse certificato l’appartenenza alla famiglia delle Cucurbitaceae. Negli ultimi 4 mesi, per evitare che ammuffisse, i due coniugi neozelandesi l'hanno conservata in frigo, tirandola fuori solo per portarla in giro tra sagre e mercati, posizionandola su un carrellino costruito appositamente per “lei”. Il tubero, infatti, è diventato una specie di celebrità locale dopo che la coppia aveva iniziato a postare su Facebook sue fotografie.