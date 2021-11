Patata da record trovata in Nuova Zelanda: pesa quasi 8 chili

In attesa della certificazione del World Guinnes come patata più grande del mondo (record al momento detenuto da un esemplare di 5 chili), i suoi proprietari l’hanno ripulita e messa in freezer per evitare che ammuffisca

Il singolare ritrovamento

approfondimento

La zucca pìù grande del mondo è italiana

Colin e Donna Craig-Brown stavano lavorando nel terreno della loro proprietà quando il rastrello che stavano usando ha urtato contro qualcosa che sembrava un sasso. In attesa della certificazione del World Guinness come patata più grande del mondo (record al momento detenuto da un esemplare di 5 chili), i suoi proprietari, per evitare che ammuffisca, l’hanno ripulita e messa in frigo. I due coniugi, fieri della loro scoperta, la tirano fuori solo per portarla in giro per sagre e mercati, su un carrellino costruito appositamente per lei. Colin, appassionato di distillati, ha comunicato che, non appena gli sarà possibile, utilizzerà la patata record per una vodka ricavata dalla distillazione del tubero.