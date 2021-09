La zucca pìù grande del mondo è italiana

Stefano Cutrupi di Radda in Chianti è riuscito a coltivare la zucca più grande del mondo. Ci sono voluti 14 anni di cure e di impegno per far pesare l’ortaggio 1.226 chili. Ora la zucca gigante parteciperà ai campionati europei di Stoccarda

Ci sono voluti 14 anni ma il sogno di Stefano Cutrupi, 39enne di Radda in Chianti, si è trasformato in realtà. Con i suoi 1.226 chilogrammi è riuscito a coltivare la zucca più grande del mondo. La conferma arriva dalla giuria della Festa dello Zuccone a Peccioli, in provincia di Pisa. Il record precedente apparteneva al belga Mathias Willemijns con una zucca di 1.190,50 chili (trenta in meno rispetto al coltivatore toscano)