Conduttrice tv del canale filo-Putin lascia la Russia e si dimette

La reporter, 45 anni, lavorava per il canale televisivo Ntv dal 2006. In un'intervista ha spiegato di aver abbandonato il Paese: "Temevo che non mi avrebbero lasciata partire. Poi mi sono dimessa"

Crescono i segnali di dissenso nei confronti del Cremlino all’interno delle redazioni dei media russi. La giornalista e conduttrice russa Lilia Gildeeva del canale televisivo Ntv, vicino a Putin, si è dimessa. La decisione è arrivata successivamente alla clamorosa protesta di Marina Ovsynnikova apparsa con il cartello 'No War' durante una diretta del notiziario della tv di stato russa ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24 ).

"Prima sono partita, poi mi sono dimessa"

A dare la notiza Ria Novosti, citando l'ufficio stampa della Ntv che non ha comunicato le motivazioni ufficiali di tale decisione. La reporter, 45 anni, lavorava per il canale televisivo dal 2006. "Prima me ne sono andata via" dalla Russia, "temevo che non mi avrebbero lasciata partire. Poi mi sono dimessa", ha detto Gildeeva in un'intervista al blogger Ilya Varlamov, citata sul canale Telegram di quest'ultimo.