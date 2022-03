WWE, il campione Scott Hall in gravi condizioni dopo tre infarti

La leggenda del wrestling in fin di vita dopo alcune complicazioni in seguito a complicazioni dopo un'operazione all'anca. L'amico wrestler Nash: "La famiglia ha deciso di staccare le macchine che lo tengono in vita". Il cordoglio dei colleghi e delle star di Hollywood ascolta articolo Condividi

Condizioni disperate per Scott Oliver Hall, ex wrestler e leggenda della WWE. Il 63enne è stato colpito nei giorni scorsi da tre infarti ed è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della Georgia. Secondo quanto risulta dai media internazionali, i problemi al cuore di Hall sarebbero avvenuti in seguito a un’operazione all’anca avvenuta la scorsa settimana. Il sito web di wrestling PWTorch spiega che il campione “ha subito gravi complicazioni a causa di un coagulo di sangue”. Un altro campione della WWE, Kevin Nash, amico fraterno di Hall, ha rivelato che la famiglia dell’ex wrestler ha deciso di staccare le macchine che lo tengono in vita.

Il ricordo di Kevin Nash: "Devo prepararmi a una vita senza di lui" Nel suo profilo Instagram Nash ha scritto: "Perderò la persona con la quale ho trascorso più tempo di tutti durante la mia vita. Amo Scott con tutto il mio cuore ma ora devo prepararmi per vivere una vita dove lui non è presente". Nash conclude dicendo: "Mentre ci prepariamo per una vita senza di lui vi chiedo di ricordare di come fosse un grande e che non vedrete più uno come lui. Ci vediamo Scott. Non avrei potuto amare un essere umano più di quanto ti ho voluto bene".

I messaggi di supporto dalle stad del wrestilng e di Hollywood Tanti i messaggi di supporto ricevuti da Hall. La stella di Hollywood ed ex wrestler della WWE Dwayne Johnson ha scritto su Twitter: "Tieni duro! Abbiamo bisogno del 'cattivo ragazzo' di nuovo in gioco". L'ex campione di wrestling IC della WWE Marc Mero ha pubblicato una foto della coppia insieme sui suoi social media, scrivendo: "I miei pensieri e le mie preghiere sono per Scott Hall, che è in terapie intensiva... abbiamo trascorso molti anni insieme in WCW e WWE."