Katalin Novak, chi è la prima donna eletta presidente della Repubblica

Katalin Novak è stata eletta con 137 voti dal parlamento di Budapest. Ha 44 anni, due lauree e tre figli ed è la prima donna presidente della repubblica di Ungheria. E' stata vicepresidente del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban, prima della sua nomina, va a sostituire Janos Ader, anche lui del partito Fidesz. Come ministro per la Famiglia ha promosso e sostenuto l'immagine familiare tradizionale opponendosi a quella che chiama "ideologia di genere". Novak ha, inoltre, più volte rappresentato il suo Paese al cosiddetto Congresso Mondiale delle Famiglie, per conto di Orban. Lo sfidante, l'economista Peter Ronai, ha avuto solo 51 voti. "Che Dio mi aiuti" sono state le prime parole della Novak dopo i risultati elettorali. La sua elezione conferma la linea del governo sul maxi piano di sostegno economico per la classe media, inclusi i sussidi per la casa, i mutui sostenuti dallo stato e i tagli alle tasse per le famiglie numerose e per i giovani.

Prime promesse

La presidentessa ungherese in questi giorni aveva già espresso la sua condanna all'invasione russa in Ucraina (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI NOSTRI INVIATI), annunciando di volere andare in Polonia, a Varsavia, per valutare la crisi umanitaria. "Questa guerra iniziata dalla Russia è incomprensibile, inspiegabile", ha detto, aggiungendo: "Dopo la pandemia un altro virus devastante si è scatenato nel mondo". Novak ci tiene anche a far sapere di prendere le distanze da Orban. "Quelli che dicono che sarei solo una marionetta in questa posizione degradano non me personalmente, ma le donne in generale. Non possono supporre che una donna possa essere un ufficiale pubblico sovrano capace di prendere decisioni autonome".