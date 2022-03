Guerra in Ucraina, perché Putin potrebbe attaccare Odessa

Attraverso il Mar Nero i russi avanzano verso Odessa, città simbolo per le mire di Putin. Principale porto marittimo dell'Ucraina è cruciale per la sopravvivenza economica del Paese. Senza Odessa, l'Ucraina diventerebbe un Paese senza sbocco sul mare

Le navi della marina russa si sono radunate nel Mar Nero e le truppe russe si stanno avvicinando a Odessa. Le forze armate ucraine hanno colpito una nave russa nel Mar Nero dopo che a ll’alba di oggi c’è stato un feroce attacco missilistico russo su Mikolavjv città portuale del Mar Nero cruciale per i russi che vogliono conquistare Odessa. Lo aveva detto ieri anche il presidente ucraino Zelensky in un video “i russi stanno pianificando i bombardamenti di Odessa”.

Odessa è cruciale per la sopravvivenza economica dell’Ucraina ma la sua caduta sembra inevitabile. Sebbene non sia militarmente significativa come la penisola di Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014, per le mire del presidente russo Vladimir Putin la regione lungo il Mar Nero con capoluogo Odessa è centrale.

Zelensky: "Missili contro Odessa? sarà un crimine storico"

Odessa è una città simbolo per la Russia. Odessa conta circa un milione di abitanti che parlano la lingua russa e ucraina. E’ da sempre meta turistica per i russi di oggi come per i sovietici dell’ex Urss. Lo ha ricordato anche Zelensky in un video trasmesso ieri: "I russi sono sempre venuti a Odessa. Hanno sempre sentito solo calore a Odessa. Solo sincerità. E adesso? Bombe contro Odessa? Artiglieria contro Odessa? Missili contro Odessa?" ha aggiunto il leader ucraino "Sarà un crimine di guerra. Sarà un crimine storico".