Ucraina, media: bombardato checkpoint per evacuazione a Irpin, 3 morti

A Irpin, città alla periferia nord-occidentale di Kiev, l'esercito russo ha sparato colpi di mortaio in un punto di evacuazione, uccidendo una famiglia

Le forze armate russe hanno bombardato questa mattina un checkpoint usato dai civili per fuggire da Irpin, distretto a poca distanza da Kiev. Almeno 3 civili uccisi, tra i quali due bambini. Lo riporta la Cnn sottolineando che sul posto c’erano anche troupe internazionali che stavano realizzando reportage. Si aggrava il bilancio delle vittime ucraine. "Alle ore 12 del 6 marzo 2022 dall’inizio dell’invasione della Federazione Russa in Ucraina sono morti 38 bambini, 71 feriti" scrive Lyudmyla Denysova, l’incaricato per i diritti umani nel Parlamento dell’Ucraina su Telegram.