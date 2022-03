Il presidente ucraino smentisce le affermazioni del presidente della Duma russa che lo accusava di essere fuggito in Polonia. Poi in un videomessaggio, trasmesso sugli schermi nelle piazze di città europee dove si sono svolte manifestazioni contro l'invasione russa, avverte: “Se l'Ucraina non sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà”. E attacca la Nato: “La leadership dell'alleanza ha dato il via libera ad ulteriori bombardamenti di città e villaggi rifiutandosi di creare una no-fly zone"

"Ogni due giorni dicono che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato su Instagram, ha smentito le parole del presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, che lo aveva accusato di essere fuggito in Polonia. "Nessuno è scappato da nessuna parte, stiamo lavorando", aggiunge il presidente ucraino, citato da Interfax, indicando che con lui c'è il capo di gabinetto della presidenza Andriy Yermak ( TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI - LO SPECIALE - I VIDEO - IL RACCONTO DEGLI INVIATI ).

Il video di Zelensky nelle piazze europee

Zelensky venerdì sera è comparso anche in un videomessaggio trasmesso sugli schermi nelle piazze di città europee dove si sono svolte manifestazioni contro l'invasione russa, tra cui Francoforte, Praga, Lione, Tbilisi, Vienna, Bratislava e Vilnius. "Non tacete, scendete in piazza e sostenete l'Ucraina", perché "se l'Ucraina non sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà - ha detto il presidente ucraino nel video - Sostieni l'Ucraina. Sostieni la nostra libertà. Perché questa è una vittoria non solo sull'esercito russo, questa è una vittoria della luce sulle tenebre, del bene sul male".