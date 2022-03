Ucraina, Times: Zelensky scampato a tre tentati omicidi

In una settimana di guerra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe sopravvissuto ad almeno tre tentativi di assassinio. L’ultimo tentato omicidio sarebbe stato sventato sabato scorso alle porte di Kiev. Lo scrive il Times secondo il quale mercenari del gruppo Wagner e forze speciali cecene sarebbe stati incaricati dalla Russia di uccidere il presidente dell'Ucraina. Per la Wagner lavorano russi ed ex sovietici delle repubbliche dell’Asia Centrale. È una società di sicurezza che opera in Ucraina, Siria e Sahel. La Wagner punta a farsi pagare dai paesi che aiuta. Mosca ha dato loro carta bianca per eliminare Zelensky. Finora i mercenari hanno subito perdite nei diversi tentativi di omicidio. Nell’ultimo attentato, quello di sabato a Kiev, i killer ceceni sarebbero stati eliminati. E’ inquietante quanto sia ben informato il team di sicurezza di Zelensky, ha detto una fonte. Secondo il quotidiano britannico, il gruppo Wagner sarebbe stato contrastato da elementi contrari alla guerra che si trovano in Russia. Il giornale infatti afferma che i funzionari ucraini sarebbero stati informati dei piani da alcuni membri del Servizio di sicurezza federale russo, ex Kgb.