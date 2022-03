Letta, duello tv con Marine Le Pen: “Sei sempre stata pro Putin"

Il confronto si è tenuto nell'ambito della campagna elettorale francese in vista delle votazioni di aprile. Proprio nel giorno in cui il presidente Emmanuel Macron ha ufficializzato la sua candidatura ascolta articolo Condividi

Un duro confronto quello andato in scena ieri in diretta tv in Francia fra Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, partito di estrema destra francese e il segretario del Pd Enrico Letta.

Gli amici di Le Pen approfondimento Ucraina, Macron: il peggio deve ancora arrivare, Putin non si fermerà "I vostri amici erano Trump e Putin, uno ha finito il suo mandato con l’assalto a Capitol Hill, l’altro bombarda l’Ucraina" dice Letta. Perciò "ora non può semplicemente dire mi sono sbagliata su Putin. I tuoi deputati al Parlamento europeo hanno sempre votato a favore d Putin. Hanno votato contro la risoluzione di condanna per l’arresto di Navalny e contro le sanzioni proposte dall’Ue contro la Bielorussia". Anche Salvini ha cambiato, adesso sostiene il governo Draghi, e voi siete sempre più soli". Immediata la reazione della Le Pen: "Non è vero. Sapete bene perché… Sapete che non è vero. Matteo Salvini è un alleato, un alleato fedele", replica.