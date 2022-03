Guerra Ucraina-Russia, Lavrov: “Kiev vuole armi nucleari"

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha denunciato l’Ucraina per aver “avviato piani per acquisire proprie armi nucleari”. La Russia – ha sottolineato Lavrov “sta adottando tutte le misure per prevenire la comparsa di armi nucleari nell'ex repubblica sovietica”

“Il regime di Kiev vuole l’atomica” – con queste parole il ministro degli Esteri russo Lavrov è intervenuto alla Conferenza sul Disarmo, ritenendo inaccettabili per la Russia che alcuni Paesi europei ospitino armi nucleari degli Stati Uniti. "Non possiamo non rispondere a questo pericolo reale", ha sottolineato Lavrov, avvertendo che la Russia sta adottando tutte le misure per prevenire la comparsa di armi nucleari nell'ex repubblica sovietica. (GUERRA IN UCRAINA TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).

"No alle armi nucleari americane in Europa"

Lavrov ha sottolineato l'importanza di evitare una nuova corsa agli armamenti ed esortando Washington ad aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa. "Per noi è inaccettabile che, contrariamente ai principi fondamentali del Trattato di non proliferazione, armi nucleari statunitensi siano ancora presenti sul territorio di alcuni Paesi europei", ha tuonato il ministro degli Esteri russo. (LO SPETTRO DELLE ARMI NUCLEARI: GLI ARSENALI ATOMICI DI RUSSIA E USA)