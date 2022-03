Bielorussia, Lukashenko: "Non parteciperemo a operazioni in Ucraina"

Il leader bielorusso alleato di Vladimir Putin, si è espresso così, durante una riunione del Consiglio di sicurezza a Minsk aggiungendo che la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non gli è stata lasciata altra scelta ascolta articolo Condividi

La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di combattimento in Ucraina (AGGIORNAMENTI LIVE -SPECIALE - VIDEO). Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass citando l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha detto anche la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non gli è stata lasciata altra scelta.

Le parole di Lukashenko Alexander Lukashenko, il leader bielorusso alleato di Vladimir Putin, ha anche spiegato che l'esercito della Bielorussia non prenderà parte all'azione militare, non lo ha mai fatto e i "bielorussi possono dimostrarlo a tutti". Questo ha detto in una riunione del Consiglio di sicurezza a Minsk aggiungendo che è pronto a negoziare con chiunque nell'interesse della pace nella regione.

L’alleanza con la Russia approfondimento Crisi migranti, telefonata Merkel-Lukashenko. Ue: "Nessun negoziato" Eppure The Kyiv Independent scrive che le "truppe bielorusse sono entrate in Ucraina", teatro da giovedì scorso dell'invasione russa, una guerra lanciata da Mosca ma anche dalla Bielorussia. Eppure Lukashenko smentisce: "La leadership russa non ha mai sollevato con noi la questione del nostro coinvolgimento nel conflitto armato" concludendo : "non intendiamo prendere parte a questa operazione speciale in Ucraina nel futuro".