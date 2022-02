Guerra in Ucraina, la Svizzera sta valutando sanzioni contro la Russia

Mondo

Bruxelles rafforza le sue contromisure ai danni di Mosca, compattandosi al fianco di Kiev e allargando il raggio delle sue sanzioni. Spazio aereo chiuso ai voli russi, con l'Ue che valuta anche lo stop alle navi. Previsti 500 milioni di euro per il finanziamento della consegna di armi agli ucraini. Atteso per oggi l'ok formale all'esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift

Misure innanzitutto economiche che a Mosca e ai suoi oligarchi sono destinate a far male. Ma all'Europa non basta. "Per la prima volta finanzieremo l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco", ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen delineando, di fatto, un ruolo inedito per l'Unione: quello di soggetto attivo in un conflitto