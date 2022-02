Guerra Russia Ucraina, si arruola anche l'allenatore dello Sheriff

In armi anche i pugili Klitschko

approfondimento

Russia, Fifa e Uefa sospendono ufficialmente squadre russe dai tornei

Vernydub, così come tanti altri sportivi ucraini come gli ex pugili, e campioni del mondo dei pesi massimi, Vitalij e Wladimir Klitschko, si è unito alla resistenza per difendere la città di Zaporozhye.