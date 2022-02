Usa Weekly News, Biden su Ucraina: sanzioni o terza guerra mondiale

8/13 cartercenter.org

Condanna presidenziale - Jimmy Carter, insieme agli ex presidenti Barack Obama e Geoge W. Bush, condanna “l’attacco non provocato” in Ucraina da parte della Russia, che “viola i diritti umani fondamentali del popolo ucraino”. “Condanno questo ingiusto assalto alla sovranità dell’Ucraina che minaccia la sicurezza in Europa e nell'intero mondo, chiedendo al presidente Putin di fermare tutte le azioni militari e di ripristinare la pace", ha dichiarato. All'appello degli ex commander in chief manca solo Bill Clinton