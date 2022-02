Guerra in Ucraina, protesta conto la Russia: boicottare la vodka

“Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov", ha twittato il senatore repubblicano Tom Cotton

Boicottare la vodka. In segno di protesta contro l’invasione in Ucraina, Stati Uniti e Canada si scagliano contro il drink russo per eccellenza. “Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov", ha twittato il senatore repubblicano Tom Cotton.