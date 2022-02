Ucraina, spazio aereo vuoto sui siti Flight Radar

L'istantanea mostra l'area interessata dall'invasione russa totalmente libera da aerei. L'Ucraina infatti ha vietato il suo spazio aereo ai mezzi civili, sostenendo un rischio significativo per la sicurezza. Intanto il sito FlightRadar24 è andato offline per le troppe connessioni

Un'immagine significativa, che mostra quanto sta accadendo sui cieli dell'Ucraina. Aerei in volo tutto intorno ai confini, ma non sul paese colpito dall'invasione russa. E' quanto mostrano i vari siti di flight radar.

Flightradar24 down



L'inizio della guerra tra Russia e Ucraina ha fatto impennare il traffico e l'interesse del web. Il sito di Flightradar24 è andato più volte in down, con l'impossibilità per gli utenti di accedere o di farlo in maniera molto rallentata.