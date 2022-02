Guerra Russia Ucraina, la Cina rifiuta il termine "invasione"

"Le armi non risolvono mai i problemi", fa sapere la Cina che rifiuta di usare la parola per definire le operazioni russe. Intanto Pechino invita i connazionali che si trovano nel Paese a restare il più possibile chiusi in casa per non imbattersi in "rischi incontrollabili"

La Cina è sempre più vicina alla Russia. Pechino non condanna Mosca e accusa l'Occidente per aver fornito armi all'Ucraina. "La questione ucraina è complessa nel suo background storico" ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ai giornalisti. "Le armi - ha detto - non risolvono mai i problemi”. Pechino segue da vicino gli sviluppi sull’Ucraina e sollecita tutti a prestare moderazione. “Non penso che sia il momento per nessuno di gettare olio sul fuoco. Invece, bisogna dare una chance alla pace" ha proseguito Chunying che ha anche detto che la Cina rifiuta il termine “ invasione” per definire le operazioni russe in Ucraina. " Ma mi chiedo quando gli Stati Uniti intrapresero un'azione militare unilaterale in Afghanistan e altri paesi, che parole avete usato allora? erano invasioni o altro?", si è chiesta Hua. Intanto la Cina invia un comunicato urgente ai suoi connazionali che vivono in Ucraina. Invita tutti a restare chiusi in casa in questo momento d’emergenza perché “avventurarsi fuori crea la possibilità di imbattersi in rischi incontrollabili” si legge nel comunicato. Inoltre chiede di esibire una bandiera cinese quando si è costretti a percorrere lunghi tragitti in auto nelle zona di guerra visto che “camminare per strada potrebbe diventare un bersaglio di attacchi” viene spiegato nell’avviso.