Ucraina, il reporter che racconta la crisi in 6 lingue diverse. VIDEO

Pronuncia perfetta e sicuro di sé. Ore di dirette da Kiev, notte e giorno, a raccontare la crisi in Ucraina in sei lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e lussemburghese. Ed è così che Philip Crowther, giornalista dell'Associated Press, è diventato famoso in tutto il mondo. Il suo video su Twitter ha ricevuto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Si tratta di un minuto di montaggio in cui si vede il reporter davanti alla telecamera, con il microfono in mano, che parla in modo spigliato dell'invasione russa in Ucraina per i più importanti network televisivi internazionali in sei lingue diverse, passando da una all'altra in un modo del tutto naturale.