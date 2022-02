Usa, Biden nomina una drag queen al dipartimento Energia: è polemica

Sam Brinton ha 34 anni, è esperta di nucleare, usa il pronome 'them' (loro) e si autodefinisce "nuclear nerd". Al suo attivo, oltre alle campagne per la corretta eliminazione delle scorie delle centrali atomiche, ha una storica mobilitazione per i diritti Lbgtq. Ma i conservatori attaccano: "Individuo completamente degenerato" ascolta articolo Condividi

Cè anche una drag queen tra le nuove nomine dell'amministrazione Biden. Sam Brinton, doppio Master al Mit e una vasta esperienza in fatto di scorie nucleari, ha annunciato sui suoi profili social di essere stata nominata vicesegretaria aggiunta al Dipartimento dell'Energia. Sam ha 34 anni, usa il pronome them (loro) e si autodefinisce "nuclearnerd". Al suo attivo, oltre alle campagne per la corretta eliminazione delle scorie delle centrali atomiche, ha una storica mobilitazione per i diritti Lbgtq.

La Casa Bianca non ha ancora ufficializzato la nomina

Sam ha portato i suoi stiletti in Congresso per consigliare i parlamentari sulle politiche delle scorie e alla Casa Bianca di Michelle e Barack Obama per parlare di temi Lgbtq. La nomina ha creato qualche polemica tra gli americani più conservatori. Sono uscite foto di Brinton in abiti femminili, rossetto e tacchi a spillo, più altre immagini che la ritraggono in atteggiamenti fetish con un partner a quattro zampe travestito da cane e tenuto al guinzaglio. La Casa Bianca non ha ancora confermato la nomina, ma anche senza l'ufficialità dei portavoce i conservatori hanno visto rosso: impossibile digerire che il nuovo vicesegretario aggiunto, probabilmente la prima persona gender fluid approdata a quel livello di leadership, nella vita privata osi vestirsi da donna.

L'attacco dei conservatori: "Individuo completamente degenerato"

Sam vive a Rockville, alle porte di Washington con il marito Kevin, sposato nel 2019. A disagio fin da piccola con il genere attribuito alla nascita, era stata sottoposta dai genitori, missionari della setta dei Battisti del Sud, alle controverse forme di 'conversion therapy' nel tentativo di riportarla sessualmente in riga. La sua lunga carriera di scienziata non è messa in discussione, ma alcuni exploit sessuali hanno indotto i conservatori come Terry Schilling, presidente dell'American Principles Project, a definirla "un individuo completamente degenerato". I media di destra hanno riportato che, nel tempo libero, Sam partecipa col nome d'arte di 'Suora Ray Dee O'Active dell'Ordine della Perpetua Indulgenza' alle performance di un gruppo di drag queen che si travestono da religiose per combattere la transfobia e l'intolleranza sessuale. Mentre il giornale American Conservative è partito all'attacco ripescando una vecchia foto in cui Sam, vestito di pelle e a torso nudo, tiene un uomo con la museruola al guinzaglio come se fosse un cane: una forma di fetish definita 'pup love'.