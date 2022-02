Il consigliere di Biden, Eric Lander, si è dimesso per maltrattamenti

La Casa Bianca ha reagito con una critica a Lander per l'atteggiamento di cui è accusato, segnalando al contempo l'intenzione di farlo restare al suo posto. Ma in tarda serata, la portavoce Jen Psaki ha comunicato alla stampa che il presidente ha accettato le dimissioni rassegnate dal consigliere ringraziandolo con "gratitudine" per il suo lavoro sulla pandemia, sulla ricerca contro il cancro, sui cambiamenti climatici. La Casa Bianca ha anche precisato che non è stato Biden a chiedere le dimissioni del suo consigliere.

La decisione di Lander

"Sono devastato dall'aver causato dolore ad ex ed attuali colleghi per il modo in cui mi sono rivolto a loro" ha scritto Lander nella sua lettera di dimissioni. "Ritengo non sia possibile continuare a svolgere in modo efficace il mio ruolo. Il compito che svolge questo ufficio è troppo importante per essere ostacolato". Lander, direttore dell'Office of Science and Technology Policy, si è anche scusato con il suo dipartimento per il comportamento, risultato in violazione della politica promossa da Biden per un ambiente di lavoro "sicuro e rispettoso".