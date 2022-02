Amburgo, traghetto colpito da tempesta Ylenia: venti frantumati. VIDEO

Tanta paura ma, fortunatamente un solo ferito, non grave. L’imbarcazione stava navigando lungo l’Elba, in direzione di Finkenwerder, quando improvvisamente un’onda causata dalle forti raffiche di vento si è scagliata contro il battello distruggendo il vetro di sicurezza

Panico tra i passeggeri di un traghetto nei pressi del porto di Amburgo. L’imbarcazione stava navigando lungo l’Elba, in direzione di Finkenwerder, quando improvvisamente un’onda ha frantumato i vetri del battello. Tanta paura ma, fortunatamente un solo ferito, non grave.

Danni e servizi ferroviari interrotti

La tempesta Ylenia sta causando diversi danni in Germania, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 180 chilometri orari. Le maggiori criticità sono state registrate ad Amburgo e, più in generale, nella Bassa Sassonia dove sono stati registrati anche diversi danni ai binari e alle linee elettriche. La Deutsche Bahn ha interrotto i servizi ferroviari a lunga percorrenza in diversi stati del Paese. Nessun treno a lunga percorrenza viaggia in Bassa Sassonia, a Brema, nello Schleswig-Holstein, nel Meclemburgo-Pomerania anteriore, Berlino e Brandeburgo, ha affermato la compagnia ferroviaria.