Covid Canada, Elon Musk paragona premier Trudeau a Hitler in un tweet

Bufera sul miliardario fondatore di Tesla e Space X Elon Musk che in un tweet ha paragonato il premier canadese Justin Trudeau a Hitler per la sua risposta alle proteste contro le restrizioni da Covid. Rispondendo a un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato una foto di Hitler con scritto "Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget". L'Anti Defamation League ha criticato il patron di Tesla per il tweet giudicato "inappropriato e offensivo". Il tweet di Musk è stato cancellato.