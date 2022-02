In Turchia è stata sequestrata ambra grigia, definita anche "vomito di balena", per un valore di circa 10 milioni di lire turche (circa 645mila euro). La sostanza, che era stata contrabbandata, si forma nell'intestino dei capodogli e viene espulso in forma di vomito. L'ambra grigia viene particolarmente usata nell'industria dei profumi.