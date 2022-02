Messico, in un video lo stormo di merli precipitato a terra

Sulle cause di quanto accaduto su una strada di Chihuaua c'è ancora incertezza: gli animali potrebbero essere stati intossicati da fumi tossici oppure sarebbero caduti per le avverse condizioni del tempo

Sono immagini suggestive quelle mostrate in un video ripreso da una telecamere di sicurezza dove si vede uno stormo di uccelli in Messico cadere dal cielo schiantandosi su una strada di Chihuaua.Le immagini si riferiscono al 7 febbraio scorso.

L'episodio

Lo stormo precipitato di colpo ha lasciato anche molti uccelli morti sulla strada mentre altri sono riusciti a riprendere il volo. A dare la notizia il giornale locale della cittadina che per primo ha riportato anche l’ipotesi di un veterinario per il quale la morte degli uccelli potrebbe dipendere da inalazione di fumo tossico, oppure da un'elettrocuzione dopo che gli uccelli erano stati posati a lungo su linee elettriche. Il veterinario conclude che non è possibile determinare con certezza la causa della morte. Anche perché dal video si potrebbe evincere un'altra spiegazione e cioè quella che gli uccelli per sfuggire all'attacco di un predatore abbiamo tentato di mutare rapidamente direzione finendo per scontrarsi gli uni contro gli altri e finendo a terra in gruppo.