San Valentino, dalla Polonia un video d'amore per l'Italia

Dalla Polonia con amore. Secondo i sondaggi che ogni anno vengono condotti nel Paese dell'Est Europa, gli italiani sono tra i popoli più amati dai polacchi. Dunque, in occasione di San Valentino, l'Ambasciata di Polonia a Roma ha realizzato un video in cui gli abitanti di Varsavia mandano i loro saluti affettuosi e raccontano il loro amore per la nazione italiana.