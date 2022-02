Dalla Croazia all'Australia passando per gli Stati Uniti, la Corsica e l'Italia, la natura si esprime spesso in modo sorprendente e bizzarro. Grazie soprattutto ai satelliti si possono scovare in giro per il pianeta meraviglie naturali a forma di cuore. Per la giornata dell'amore voliamo da un continente all'altro alla scoperta di 20 romantiche bellezze naturali

a cura di Costanza Ruggeri