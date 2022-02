Usa Weekly News, Biden a Putin su Ucraina: pronti a dialogo ma...

8/23 wsj.com

Militari - La Casa Bianca ha approvato il piano del Pentagono per i militari statunitensi in Polonia che dovranno aiutare le migliaia di americani in fuga dall’Ucraina, in caso di attacco russo. Lo anticipa il Wall Street Journal, spiegando che i 1.700 soldati dell’ottantaduesimo corpo aviotrasportato di stanza in Polonia nei prossimi giorni cominceranno a creare strutture temporanee all'interno del confine polacco per accogliere gli americani in arrivo. Da notare che i militari non sono autorizzati a entrare in Ucraina né effettueranno voli per prelevarli