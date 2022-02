Ue, pronto piano per ridurre la dipendenza da chip dall'Asia

Il piano da 50 miliardi di euro verrà svelato domani a Bruxelles. Obiettivo: ridurre l’import dall’Oriente quadruplicando la produzione locale entro il 2030 Condividi

C’è grande attesa per domani quando a Bruxelles verrà svelato in dettaglio il contenuto dello European Chips Act, il progetto di legge per spingere la produzione europea dei semiconduttori portandola dal 10% su scala globale di oggi al 20% entro la fine del decennio.

L’obiettivo di Bruxelles approfondimento Sovranità tecnologica, Europa a zero su microchip di nuova generazione Un piano da quasi 50 miliardi di euro che almeno nelle intenzioni, vuole segnare una svolta strategica europea, allontanando il rischio di quelle strozzature nella filiera che tanto hanno fatto soffrire l'intera industria, automotive in testa, in questi mesi. Con la domanda mondiale di chip destinata a raddoppiare nei prossimi otto anni e le crescenti incertezze sul piano geopolitico, l'Europa non ritrarsi dalla partita con le potenze globali. E, per farlo, sa di avere bisogno di soldi, impianti e nuove regole commerciali. Tutti elementi inseriti nel maxi-piano che il commissario europeo per l'Industria, Thierry Breton, illustrerà.

I finanziamenti approfondimento Più di 20 settimane di attesa per un microchip, quali soluzioni? Si parte dai finanziamenti: 12 miliardi di euro di fondi pubblici (sei dal bilancio comune e sei dai governi nazionali) per la ricerca e lo sviluppo. A cui si aggiungono oltre 30 miliardi di euro già previsti nei Pnrr e bilanci nazionali, e poi ancora un fondo da 5 miliardi di euro dedicato alle start-up. Ma per ambire alla leadership tecnologica servirà anche adattare la politica commerciale. Non si tratta di "protezionismo" ma di essere "realisti", aveva precisato nei giorni scorsi Breton. Di fatto, il modello potrebbe essere quello usato per assicurarsi l'approvvigionamento dei vaccini un anno fa. "L'obiettivo dell'Europa sarà di stabilire un approccio cooperativo" con i rivali principali nel settore, come Taiwan, Singapore, Giappone, Corea del sud e Stati Uniti. Tuttavia, si legge nella bozza del regolamento, "l'Ue dovrebbe essere preparata a un fallimento" della cooperazione, "a un cambiamento improvviso della situazione politica o a crisi impreviste". Tutte eventualità che non possono mettere in ginocchio l'intera industria europea. Per questo, l'esecutivo propone di introdurre un meccanismo di autorizzazione delle esportazioni, da attivare in caso di crisi, per bloccare l'export di microchip e componenti in determinate circostanze.