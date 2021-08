Più di 20 settimane di attesa per un microchip, quali soluzioni?

Toyota ha annunciato che a settembre taglierà la propria produzione di auto del 40 per cento. Stellantis, l’unione tra Fca e Psa, ha informato i dipendenti di due stabilimenti francesi che sospenderà temporaneamente la produzione. Non siamo di fronte a una crisi del settore automotive, anzi: a giugno le vendite di auto in Europa hanno ridotto lo scarto rispetto allo stesso periodo pre-Covid. A impattare sulla produzione delle automobili è invece ancora la crisi dei semiconduttori.

Grandi pochi nanometri, sono il cervello di ogni oggetto tecnologico. Per l’enorme domanda stimolata dallo smart working sul mercato siamo di fronte a una carenza drammatica. A essere colpito è stato anche il settore automobilistico, che utilizza i microchip per le sempre più numerose funzionalità tecnologiche delle auto. Le nuove chiusure delle fabbriche asiatiche, dovute a casi di contagio tra i dipendenti, ha rallentato ulteriormente la produzione, già di per sé laboriosa e complessa. Secondo gli amministratori delegati di Intel e dell’europea STMicroelectronics la carenza non è destinata a risolversi prima del 2023. Per mettere a terra gli investimenti e far funzionare le nuove fabbriche previste negli Stati Uniti e in Europa, anche in Italia dove il governo punta tutto su Mirafiori, ci vorranno infatti degli anni.

Per riuscirci servono infatti forti investimenti, che non sempre rendono quanto promesso, e molto tempo (almeno un paio d'anni) per renderli realtà. Ne ha parlato a Sky TG24 Business Ludovico Ciferri, presidente di Advanet (azienda del gruppo Eurotech che si occupa dello sviluppo di prodotti informatici altamente customizzati). Guarda nel video una parte del suo intervento.

