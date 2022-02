Usa, ladro entra in una casa ma poi si scusa e lascia 200 dollari

L'uomo si è introdotto in un'abitazione alle porte di Santa Fe in Nuovo Messico rompendo una finestra e, approfittando dell’assenza dei proprietari, si è rifocillato mangiando e bevendo una birra. Al rientro, i padroni di casa hanno trovato l'uomo armato ma, dopo l’iniziale spavento, hanno capito di non essere in pericolo

Si è introdotto in una casa alle porte di Santa Fe in Nuovo Messico rompendo una finestra e, approfittando dell’assenza dei proprietari, si è rifocillato mangiando e bevendo una birra. Al loro rientro, i padroni di casa hanno trovato il ladro armato ma, dopo l’iniziale spavento, hanno capito di non essere in pericolo. Spinto forse dal senso di colpa, l’intruso ha lasciato 200 dollari scusandosi per il danno alla finestra ed è fuggito via.