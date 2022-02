Londra, donna blocca rapinatore in un negozio

Un uomo con il volto coperto è entrato in un negozio, minacciando la cassiera con un oggetto. La cliente che si trovava già nel negozio ha iniziato a spintonare il malvivente che si è dlieguato

Una donna a Londra ha sventato un tentativo di rapina. Un uomo con il volto coperto è entrato in un negozio, minacciando la cassiera con un oggetto in legno. La cliente che si trovava già nel negozio ha iniziato a spintonare il rapinatore, mentre la cassiera suonava l'allarme. Il rapinatore ha gettato a terra la donna ed è fuggito. La donna ha riportato leggere ferite alla schiena e a una gamba. Credit: Jaymin Rana via Storyful